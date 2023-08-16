Киевский политолог ждёт появления «буйных лидеров анархии»

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В украинской власти уже нет сильных лидеров, бесстрашных и готовых повести за собой массы. В создавшемся хаосе пришло время вождей-безумцев.

Об этом в эфире своего видеоблога завил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будут удары усиливаться, Путин должен разрушить Украину как можно больше. Прежде чем наносить удары по Польше, Литве и Латвии, ему надо обездвижить Украину. То есть, Украина должна стать полностью недееспособна. И он сейчас эту задачу выполняет. Вы же сами защитить страну не можете, нет таких политических сил. Вот где этот Кличко, Палатный, где партия «Удар» – здоровые мужичары, накормленные, богатые. Они все попрятались. Это всё «достаточно эффективные» менеджеры, которые собрали под себя кучу бабла. Но они оказались не народными защитниками, у них поломаны хребты, они умеют только ползать. Они не способны бороться против кгбистов», – сказал Соскин.

Он уверен, что вскоре на Украине должна наступить анархия.

«А пока появятся буйные, нужно время. Хаос сегодня ещё не выел лидеров анархии, которые должны прийти», – добавил политолог.