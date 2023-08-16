Киевский политолог ждёт появления «буйных лидеров анархии»

Вадим Москаленко .  
16.08.2023 22:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 344
 
Беспорядки, Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В украинской власти уже нет сильных лидеров, бесстрашных и готовых повести за собой массы. В создавшемся хаосе пришло время вождей-безумцев.

Об этом в эфире своего видеоблога завил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинской власти уже нет сильных лидеров, бесстрашных и готовых повести за собой массы....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Будут удары усиливаться, Путин должен разрушить Украину как можно больше. Прежде чем наносить удары по Польше, Литве и Латвии, ему надо обездвижить Украину. То есть, Украина должна стать полностью недееспособна. И он сейчас эту задачу выполняет.

Вы же сами защитить страну не можете, нет таких политических сил. Вот где этот Кличко, Палатный, где партия «Удар» – здоровые мужичары, накормленные, богатые. Они все попрятались. Это всё «достаточно эффективные» менеджеры, которые собрали под себя кучу бабла.

Но они оказались не народными защитниками, у них поломаны хребты, они умеют только ползать. Они не способны бороться против кгбистов», – сказал Соскин.

Он уверен, что вскоре на Украине должна наступить анархия.

«А пока появятся буйные, нужно время. Хаос сегодня ещё не выел лидеров анархии, которые должны прийти», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть