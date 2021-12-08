Киевский политтехнолог: Франция больше не наш союзник

08.12.2021  08:24 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Выборы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украине больше не следует рассчитывать на Францию и считать Париж своим союзником.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале приходит обслуживающий интересы украинского олигарха и экс-президента Петра Порошенко киевский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Украине больше не следует рассчитывать на Францию и считать Париж своим союзником. К такому...

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Он обращает внимание на нелицеприятные для Украины заявления кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, который имеет 17% рейтинга и занимает второе место после действующего главы государства Эммануэля Макрона.

Так, Земмур заявил на французском телевидении, что Украина «столетиями была русской».

«Это не первое пренебрежительное в отношении Украины заявление Земмура. Земмур клинический путинист (считает Путина успешным воинственным царем и не стесняется это озвучивать на ТВ) и такой же клинический антиамериканист», – сокрушается Голобуцкий.

Он обращает внимание, что Земмур за считанные месяцы вышел на второе место в рейтингах, потеснив лидера «Национального фронта» Мари Ле Пен.

«В любом случае, если официальный участник президентских выборов во Франции позволяет себе подобные публичные заявления по Украине – нам стоит как минимум кое-что пересмотреть концепцию стратегического сотрудничества. Франция очевидно не является нашим союзником. И вряд ли ее можно назвать объективным арбитром в нашем противостоянии с Россией. Следовательно, должны максимально сосредоточиться на налаживании как можно более тесного сотрудничества с США…», – считает украинский эксперт.

По его словам, среди открытых сторонников Земмура в предвыборной гонке – банкиры JPMorgan Chase & Co.

«В феврале 2015 года [Земмур] заявил, что Украина мертва, но об этом запрещено говорить. Франция, Германия и Россия собрались вокруг этого гроба, но делают вид, что путают его с колыбелью… Ее тело еще дергается, но это ненадолго». Также сказал, что ситуация напоминает ему разделы Польши в конце XVIII века, «с той разницей, что у Украины нет давней славной истории своей соседки» и будто Украина никогда не было как государства, а ее территории постоянно входили в состав других стран. Киев он назвал местом рождения ее (Украины) могущественного соседа», – продолжает автор.

Кроме того, Голобуцкий недоволен тем, что Земмур считает, что следует «протянуть руку России» и призывает отменять «несправедливые и контрпродуктивные» антироссийские санкции, введенные Западом». Также нынешний кандидат в президенты заявлял:

«Путин – сам по себе как машина времени. Словно возвращение царя. Словно тень Сталина. Когда он завладел Крымом, это как Екатерина II, вернувшая свою собственность».



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