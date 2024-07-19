Киевский политтехнолог: Пару месяцев – и украинцы забудут о возврате территорий
Президент Украины Владимир Зеленский проводит информационную политику таким образом, чтобы казалось, что это не он идёт на уступки для переговоров с Москвой, а население страны.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил работающий на Петра Порошенко украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что говорил Зеленский полгода назад, и то, что говорит сейчас, вот, Le Monde прочитал, просто не обращал на это внимание, Зеленский вообще перестал говорить слова, которые он говорил о начале любых переговоров – это вывод российских войск с украинской территории. Всё, такой речи нет. Я говорил, что так оно и будет. Медленно.
Логика очень простая: мир и реальные действия власти должны совпадать с настроениями населения. Чтобы это не выглядело так, что Зеленский решил мириться, а что это просит население. Население просит: ну давайте уже, сколько же уже можно без света сидеть и с этими бусиками ТЦКшными мириться и так далее», – сказал Голобуцкий.
«И социология показывает уже – понемногу, понемногу людей, которые готовы на мирные… пока что есть с территориями проблемы, но это тоже изменится за пару месяцев», – добавил политтехнолог.
Спасибо!
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