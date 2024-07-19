Киевский политтехнолог: Пару месяцев – и украинцы забудут о возврате территорий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский проводит информационную политику таким образом, чтобы казалось, что это не он идёт на уступки для переговоров с Москвой, а население страны.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил работающий на Петра Порошенко украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«То, что говорил Зеленский полгода назад, и то, что говорит сейчас, вот, Le Monde прочитал, просто не обращал на это внимание, Зеленский вообще перестал говорить слова, которые он говорил о начале любых переговоров – это вывод российских войск с украинской территории. Всё, такой речи нет. Я говорил, что так оно и будет. Медленно. Логика очень простая: мир и реальные действия власти должны совпадать с настроениями населения. Чтобы это не выглядело так, что Зеленский решил мириться, а что это просит население. Население просит: ну давайте уже, сколько же уже можно без света сидеть и с этими бусиками ТЦКшными мириться и так далее», – сказал Голобуцкий.

«И социология показывает уже – понемногу, понемногу людей, которые готовы на мирные… пока что есть с территориями проблемы, но это тоже изменится за пару месяцев», – добавил политтехнолог.