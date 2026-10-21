Киевский политтехнолог: «По отношению к Зеленскому Трамп перешёл от слов к делу»

Игорь Шкапа.  
21.10.2026 18:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Соединенные Штаты приступили к поиску преемника для смены диктатора Владимира Зеленского.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенные Штаты приступили к поиску преемника для смены диктатора Владимира Зеленского. Об этом в...

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«У Трампа возможности насолить, нагадить Зеленскому – в разы больше. И мы уже это видим. Странная ситуация с разведданными, системой предупреждения о ракетном нападении, со «Старлинком» показывает, что команда Трампа, видимо, решила показать серьёзность намерений – и от слов перешла к делу. А крайними в этой ситуации оказываются украинцы, которых сигнал воздушной тревоги застаёт уже после прилёта баллистики, как последние дни мы наблюдаем в Киеве», – сказал Золотарев.

Он говорит, что у США богатый опыт свержения неугодных политиков, в том числе тех, с которыми ранее имели более или менее нормальные отношения.

По его словам, у Трампа есть еще «козырь, который он не выбросил»: результаты прошлогогоднего аудита на Украине.

«У меня такая уверенность, что не всё там гладко, но придержали информацию. И дело «Карфаген», и «Форест Гамп» еще не закончено. Ещё может всплыть, кто такой R1 в этих записях. И очень много нелицеприятных подробностей.

И не будем забывать о неэлектральной смене. Наверняка команда Трампа уже ищет такую украинскую Делси Родригес», – не исключает Золотарев.

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