Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Соединенные Штаты приступили к поиску преемника для смены диктатора Владимира Зеленского.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У Трампа возможности насолить, нагадить Зеленскому – в разы больше. И мы уже это видим. Странная ситуация с разведданными, системой предупреждения о ракетном нападении, со «Старлинком» показывает, что команда Трампа, видимо, решила показать серьёзность намерений – и от слов перешла к делу. А крайними в этой ситуации оказываются украинцы, которых сигнал воздушной тревоги застаёт уже после прилёта баллистики, как последние дни мы наблюдаем в Киеве», – сказал Золотарев.

Он говорит, что у США богатый опыт свержения неугодных политиков, в том числе тех, с которыми ранее имели более или менее нормальные отношения.

По его словам, у Трампа есть еще «козырь, который он не выбросил»: результаты прошлогогоднего аудита на Украине.