Киевский политтехнолог: «По отношению к Зеленскому Трамп перешёл от слов к делу»
Соединенные Штаты приступили к поиску преемника для смены диктатора Владимира Зеленского.
Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Трампа возможности насолить, нагадить Зеленскому – в разы больше. И мы уже это видим. Странная ситуация с разведданными, системой предупреждения о ракетном нападении, со «Старлинком» показывает, что команда Трампа, видимо, решила показать серьёзность намерений – и от слов перешла к делу. А крайними в этой ситуации оказываются украинцы, которых сигнал воздушной тревоги застаёт уже после прилёта баллистики, как последние дни мы наблюдаем в Киеве», – сказал Золотарев.
Он говорит, что у США богатый опыт свержения неугодных политиков, в том числе тех, с которыми ранее имели более или менее нормальные отношения.
По его словам, у Трампа есть еще «козырь, который он не выбросил»: результаты прошлогогоднего аудита на Украине.
«У меня такая уверенность, что не всё там гладко, но придержали информацию. И дело «Карфаген», и «Форест Гамп» еще не закончено. Ещё может всплыть, кто такой R1 в этих записях. И очень много нелицеприятных подробностей.
И не будем забывать о неэлектральной смене. Наверняка команда Трампа уже ищет такую украинскую Делси Родригес», – не исключает Золотарев.
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