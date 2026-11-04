Киевский политтехнолог поднял на смех разговоры о появлении украинского Конрада Аденауэра
На Украине до критически низких значений упал уровень людей, способных управлять государством.
Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Один из подписчиков спросил, может ли Украина получить своего Конрада Аденауэра [первый канцлер послевоенной Германии, котрого называют отцом немецкого экономомического чуда], предположив, что это может быть кто-то из Центральной Украины.
Эксперт предостерег от такого рода ожиданий, указав, что теперь многие делают ставку на житомирских, имея в виду экс-главокма ВСУ Валерия Залужного.
«Забывая о том, что у него и с полководческими дарованиями большой знак вопроса. Как-никак после инцидента на Широком Лане в 16-м году, когда там солдаты взбунтовались из-за невыносимых условий, по-моему, он пять дней даже на гауптвахте отсидел. Тогда был замком бригады, если не изменяет память.
Но заговорили о житомирском клане. Был Яценюк черновицкий, винницкий Петр Алексеевич, Гройсман», – напомнил политтехнолог.
По его словам, «к сожалению, кадровая обойма Днепра, Харькова, Запорожья – опустошена».
«Ну, коль скоро на той же «Моторсичи» рулит бывший директор Запорожского водоканала. Вы же понимаете уровень, поэтому тут трудно загадывать.
Рано или поздно закончится война и информационная повестка дня и, соответственно, общественное настроение довольно радикально изменится. Вот тогда, может быть, будет запрос на украинского Аденауэра. Сейчас я пока не вижу даже близко такого человека», – заявил Золотарев.
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