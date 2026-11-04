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На Украине до критически низких значений упал уровень людей, способных управлять государством.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из подписчиков спросил, может ли Украина получить своего Конрада Аденауэра [первый канцлер послевоенной Германии, котрого называют отцом немецкого экономомического чуда], предположив, что это может быть кто-то из Центральной Украины.

Эксперт предостерег от такого рода ожиданий, указав, что теперь многие делают ставку на житомирских, имея в виду экс-главокма ВСУ Валерия Залужного.

«Забывая о том, что у него и с полководческими дарованиями большой знак вопроса. Как-никак после инцидента на Широком Лане в 16-м году, когда там солдаты взбунтовались из-за невыносимых условий, по-моему, он пять дней даже на гауптвахте отсидел. Тогда был замком бригады, если не изменяет память. Но заговорили о житомирском клане. Был Яценюк черновицкий, винницкий Петр Алексеевич, Гройсман», – напомнил политтехнолог.

По его словам, «к сожалению, кадровая обойма Днепра, Харькова, Запорожья – опустошена».