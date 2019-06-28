28.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Киевский политтехнолог предложил разделить Крымский мост пополам с Россией

Россия «отдаст» половину Крымского моста Украине в качестве «компенсации» за использование полуострова.

Об этом в эфире своего видеоблога с уверенностью заявил известный украинский журналист, антироссийский пропагандист и политтехнолог Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гордона, Крымский мост будет «мостом дружбы» между Россией и Украиной.

«Крымский мост будет мостом дружбы между Украиной и Россией, между украинским Крымом и российской Кубанью.

Я в этом уверен. Будет он общим – половина моста будет украинская, половина российская.

Это будет справедливо, потому что россияне этой половиной моста немножко рассчитаются с Украиной за причиненные нам неудобства», – валяет дурака Гордон.

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