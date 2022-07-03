Киевский политтехнолог: пропаганда РФ спровоцировала Донбасс напасть на мирных майданщиков и бандеровцев

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Новости Украины

Россия все 25 лет «незалежности» Украины до майдана 2014 года пропагандировала враждебные нарративы юго-востоку страны и Крыму. В итоге это и привело к тому, что русские регионы отказались принять бандеровский переворот и отвергли дальнейшее пребывание в составе самостийного образования.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям AM&PM Александр Курбан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Активизация психоустановок есть такое средство. Как оно работает на примере. На протяжении 25 лет существования Украины до момента начала российской агрессии, Россия постоянно вбрасывала в наше информационное пространство, особенно она отрабатывала это на Востоке Украины, по Крыму, по Югу Украины, такие психоустановки, как нужно защищать русский язык, нужно дружить с Россией, нужно бороться против НАТО и так далее. Постоянно они это подчеркивали в депутатских программах, в пророссийских СМИ, постоянно Восток Украины пугали, что есть какие-то мифические бандеровцы, западенцы, которые придут и будут гнобить. В определенный момент все эти сообщения идут на подсознании, накапливаются, становятся частью нашего подсознания, а потом в определенный момент детонируют, они взрываются, соответственно формируют определенное эмоциональное состояние. Именно так в 2014 году эти установки по языку, по бандеровцам, взорвались и население Юга и Востока Украины пугали «Правым сектором», бандеровцами, которые приедут и будут их убивать, тут оно разгорелось на подсознании. Все эти вещи, страхи, годами закладывали, и так оно сработало», – объяснил Курбан.