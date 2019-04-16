Киевский политтехнолог раскрыл отношение Юго-Востока к Зеленскому

16.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Жители Юго-Востока Украины, которые отдают свои голоса кандидату Владимиру Зеленскому, отдают себе отчёт в том, что рассчитывать стоит лишь на более прагматичную политику, а также относительное смягчение риторики и методов.

Об этом в интервью каналу Topinform рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юго-Восток трезво оценивает ситуацию, он прекрасно видит, что каких-то кардинальных поворотов в сторону России Зеленский не совершит. Не будет ни нормализации отношений, не будет кардинального изменения по отношению к Донбассу, но то, что на толику меньше станет гуманитарных безумств [это факт] – ну, например, 99 процентов улетит со своего места Вятрович. Но улетит не за те художества с переименованиями, с декоммунизацией, а улетит конкретно и по делу, потому что Вятрович превратился в камень преткновения в отношениях Украины и Польши. И, собственно, будет поделом.

Политика станет чуть более прагматичной и опустится на грешную землю.

Многого от Зеленского не ждут в этом плане. Как и не ждали от Тимошенко, просто ей следовало снизойти и чётко проартикулировать то, что мы не будем такими радикальными методами проводить украинизацию, мы проведём гуманитарную децентрализацию, у нас всё будет по-европейски и цивилизованно», – заявил Золотарёв.