Киевский политтехнолог сокрушается: Наша пропаганда завралась и проигрывает российской
Украинская пропаганда работает в том же ключе, что и полтора года назад, не желая понимать, что Россия информационно за это время шагнула далеко вперед.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
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Ведущий обратил внимание на видео, распространенное украинскими ресурсами, которые выдали взятие под свой контроль села Солдатсткое на правом берегу Херсонщины в прошлом году за свежее «освобождение».
«Это просто показатель качества информационной работы. К сожалению, наша пропаганда как зарядилась полтора года назад, [работает] в том же ключе, не принимая во внимание, ч то ситуация во многом поменялась. И противник уже немножко не тот, он наладил работу информационно-пропагандистской машины и действует на порядок тоньше, с разных направлений, в том числе работая и за рубежом», – сказал эксперт.
Он охарактеризовал работу украинской пропаганды тезисом «Меленькая ложь порождает большое недоверие».
«К сожалению, прецедентов такой маленькой лжи у нас становится все больше и больше. Это нехороший звонок. Либо это падение общего уровня тех, кто этим занимается, либо, как говорится, надоело, стало скучно, на конвейере, не обращая внимания, что этому видео год ровно.
Спасибо!
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