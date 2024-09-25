Киевский политтехнолог: «Залужный – лакмус того, что мы демократически нездоровая нация»

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Украинцы – настолько уникальный народ, что если отправленный в Британию послом экс-главком ВСУ Валерий Залужный будет выдвигаться в президенты, стопроцентно выигрышной стратегией для него – будет точно так же оставаться «инкогнито», не выражая никакой политической позиции.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил работающий на Петра Порошенко украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот патернализм никуда не девается, мы как были много в чём советскими людьми, так и остаёмся. Что придёт дядюшка Сэм, во-первых, отвоюет наши земли. 63% по социологии уверены, что закончится тем, что зайдёт контингент иностранных войск, который закончит войну. И что мы будем просто купаться в деньгах, которые нам, бедным, несчастным и сирым должны все за то, что мы воюем за [демократию]. Половина населения вообще не понимает, что такое демократия, оно никогда с ней не сталкивалось по-настоящему. Зеленский это не для нас, а для Запада говорит, он хочет у них такой комплекс неполноценности воспитать, может, сработает, может, не сработает», – сказал Голобуцкий.

Он привёл ещё один пример.

«Взять условного Залужного. Не является ли популизмом иметь сразу победную позицию, не высказывая никакого политического взгляда, никакой программы? То, что Залужный – самый популярный политик или самый популярный человек в стране, который может стать президентом, это является признаком того, что мы здоровая демократическая нация или всё-таки нет? Если бы завтра были выборы, я видел закрытую социологию три недели назад, то он выигрывает выборы! И парламентские, и президентские. И если бы я был его политтехнологом, я бы ему посоветовал только одно: оставайтесь точно так же инкогнито, зная нашего избирателя», – добавил эксперт.