Киевский политтехнолог: Залужный въедет в политику на полном провале курской авантюры Зеленского

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Есть все признаки того, что назначенный послом Украины в Великобританию экс-главком ВСУ Валерий Залужный окончательно определился со своими политическими амбициями и начинает пиар-кампанию.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил работающий на киевского мэра Виталия Кличко украинский политтехнолог Олег Постернак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История с Курском сейчас оборачивается попыткой в Украине неплохо так заработать баллы для тех, кто имеет некие политические виды на будущее. Обратите внимание, Politico опубликовало информацию по поводу Залужного и его комментария ранее, когда обсуждались перспективы курской операции, когда он был главкомом, и он был категорически против, ставя перед Зеленским чёткие вопросы – создадим плацдарм, а что дальше, какие перспективы? И эта информация появилась совершенно недавно. Мы вчера проанализировали, как эта информация легла на часть общества – методом быстрого социологического среза, телефонного интервью, и мы увидели, что эта информация цепанула часть украинских граждан», – рассказал он.

«Конечно! Там, «Залужный был бы против». Это же прям месседж! Это вбрасывается в общество. А Залужный так бы не сделал, а он бы не позволил, а он бы по-другому, он бы переубедил Зеленского или стал бы в позу. Да», – подтвердил Шелест.

«А в контексте выхода нашумевшей книги «Железный генерал», можно сделать совершенно однозначный вывод. Теперь уже можно сказать прямо и публично: Залужный имеет серьёзные политические намерения и амбиции. Возможно, пока он лично стопроцентно решение не принял, но и чёткое несогласие тоже не высказал. Скорее всего, он выходит на некую политическую орбиту, [о чём говорит] серия этих пиар-действий»,– добавил политтехнолог.