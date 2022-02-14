Киевский политтехнолог: Запад поможет Украине ковровыми бомбардировками

Новости Украины

Так называемые «западные партнеры» Украины загнали в угол президента страны Владимира Зеленского и будут требовать от него резких антироссийских действий.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политтехнолог Владимир Грановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они накачивают президента Зеленского на войну, а он не знает, что с этим делать… Войны не будет – это специальная страшилка, она принесет ущерб, она демотивирует людей жить и работать. Что мы видим? Люди побежали из страны и перестали заниматься экономикой. И инвестиции побежали. Я говорю: войны не было, а урон уже нанесен. Что это значит? Что ты еще больше, я имею в виду страну, зависим от западных партнеров. А теперь ты у них лежишь на ладони. А теперь, если ты не будешь делать то, что они говорят, они тебе не будут помогать. А что они тебе говорят? «Мало конфликта, мало войны, давайте, войны должно быть больше, мы даем для этого оружие»… Поэтому они будут помогать, потому что посмотрите, как в Сирии произошло – они же защищали сирийский народ. Разрушили всю страну, бомбили эту страну без разрешения правительства, «помогали сирийскому народу», лишив миллионы сирийских семей домов. Они будут нам помогать. Сейчас пока нам еще помощь не нужна, но если мы вступим в горячую фазу и наши города по той или иной причине будут какие-то люди бомбить, нам нужно будет еще помощь. Какая помощь? Военная. Как громили Белград, как бомбили Сирию. Вот мы можем получить военную помощь, но для этого мы должны начать войну», – заявил Грановский.

Зеленский же в этом случае, по мнению эксперта, стал полностью зависим от своих «партнеров».

«Видно по его речи – то, что его западные партнеры загнали в угол, это уже видно. Он уже понял поговорку: «Не надо врагов, если есть такие друзья». Вот его друзья уже в угол загнали и будут ли от него требовать каких-то резких действий или выполнения «Минских соглашений», которые он боится выполнять, хотя пообещал – я не знаю. Но то, что его загнали уже в угол, и он полностью от них зависит – это факт».