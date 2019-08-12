Киевский правообладатель добился снятия украинского мультфильма из проката в Крыму

12.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Мультфильм “Руслан и Людмила: Перезагрузка”, известный в Украине под названием “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила”, был снят с показов в кинотеатрах в Крыму по требованию киевского правообладателя, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт организации.

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Украинский мультфильм показывали на больших экранах Крыма и России, с 1 по 14 августа. Российский прокатчик “Экспонента Филм” заявил, что это не нарушает законы России.

Журналисты обратилось к украинскому правообладателю Film.Ua Group за разъяснениями ситуации, после чего в компании ситуацию оценили как “недопустимую”, а результатом их переговоров с Россией стал отзыв ленты из крымского проката.

Сообщается, что мультипликационный фильм The Stolen Princess (2018) был снят при поддержке Госагентства по вопросам кино Украины. Финансирование из госбюджета составило 19,5 млн гривен.