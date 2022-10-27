Киевский правозащитник: с февраля счет похищенных СБУ идет на десятки тысяч

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Новости Украины

Родственники задержанных СБУ людей, особенно на территориях, недавно оставленных российскими войсками, не могут найти своих родных.

Об этом в интервью «Правда. ру» заявил киевский адвокат Валентин Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы видим жесточайшее репрессивное давление со стороны судебных и правоохранительных органов на людей, которые выражали своё мнение и которые в Украине считаются «пособниками российской агрессии». Мы видим, как в застенки брошены журналисты, политические деятели, православные деятели. Просто повально. Люди, которые были на территориях, где была Россия, которые потом были оставлены, в том числе Купянск. Очень многих людей забирали и очень многие люди, к сожалению, даже пропали», – рассказал правозащитник.

При этом, по его словам, попытки выйти на связь с задержанными ничего не дают.

«Родственники сейчас ищут и не могут их найти, потому что официальные ответы государственной власти, что у нас такого нет. Люди знают, что задерживала СБУ, пишут в СБУ, а СБУ говорит – у нас такого нет, нигде нет, в судах нет, всё, человек пропал. Это сейчас катастрофа, которая происходит в Украине. Я думаю, что это начало. Мне говорят люди, которые находятся на Украине, что речь может идти о десятках тысячах людей, это после февраля», – сообщил Рыбин.