20.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Крым, Культура, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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Киевский продюсер-майданщик повесил нос: «Украина на последнем издыхании»


Несмотря на чувство патриотизма и желание жить лучше, украинцы превратились в озлобленный, нищий и безграмотный народ, избирающий во власть воров и проходимцев.

Об этом в эфире YouTube-канала «ISLND TV» рассказал создатель проекта «Грибы», продюсер известных поп-групп «Quest Pistols», «Нервы», «Луна», Юрий Бардаш, который в 2000 году переехал из Донбасса в Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, у украинцев, есть такая история, как «моя хата с краю», «не съем так понадкусываю», это у нас присутствует. Но сейчас мы озлобленные, опустошённые, и у нас нет денег – это сейчас наша страна.

Да, мы за идеалы, мы красим заборы в жёлто-синие цвета, но это уже на издыхании, вот и всё. Те, кто недавно собирал стадионы, двух слов связать не могут и ответить на вопрос: «сколько стоит хлеб» – вот такая у нас культура.

Вот все, кому мы отдаём свои сердца, которым абсолютно по#уй на народ, в прямом смысле слова, это и политики, и артисты. Никому ничего, кроме себя любимого, не надо», – повесил нос Бардаш.


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