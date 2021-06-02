Киевский продюсер объяснил, почему российский шоу-бизнес на голову выше украинского

02.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В России более развита среда, в которой развиваются молодые артисты, и им там гораздо легче пробиться, чем на Украине.

Об этом в беседе на «Люкс ФМ» заявил основатель украинской компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот вопрос связан с уровнем развития индустрии. В нашей стране ставка выплат ощутимо меньше, чем в России. В России используют инструменты маркетинга, недоступные многим нашим блогерам и артистам. Это несравнимые вещи. Там совершенно другой выхлоп от твоих действий.

Более того, там определённая конкурентная среда, которая заставляет тебя постоянно бороться за своё место. Поэтому, безусловно, уровень развития той молодёжи, которая создаёт контент, намного выше, чем здесь. Это вопрос экономический, и так сложилось исторически. Мы должны понимать, что последние 20 лет российскую аудиторию развлекали. Её не засирали этим политическим срачем, этими выборами, перевыборами и так далее. Там была некая стабильность и определённый экономический рост. У них были комедиклаб, у них были фигуристы, хоккеисты – у них были новости, сплетни, они были заточены на развлекательный контент», – подытожил Михаил Ясинский.