Киевский профессор: «Какое вторжение?! России не нужна грязная Украина»

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Новости Украины

Россия не будет нападать на Украину, потому что ей не нужен один из самых грязных городов в мире – Киев и убитая промышленность.

Об этом в эфире телеканала «Newsone» заявил профессор Института журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Василенко, Россия не собирается содержать бунтующую Украину и поднимать ее экономику.

«Нет, разумеется, в Москве или в Питере рядовой обыватель вообще не знает о том, что здесь творится. Это наш солипсизм местечковый, что мы думаем, что в центре вселенной, в центре Европы. Нет, разумеется – кому надо самый грязный город в мире, один из самых грязных городов в мире, входящий в десятку самых загрязненных городов. Кому надо разоренная страна с бунтующим населением, которое хочет, если работать, то в Польше. О чем вы говорите?», – сказал профессор.

«Мы давно уже, даже если бы тут были предприятия – российские заводы, фабрики – они полностью переключились бы на свое внутреннее производство, сориентированное на Китай, на Европу – все, что кроме Украины. Отстраивать тут никто ничего не будет», – заявил Василенко.