Киевский профессор: «Хохлов обворовали и передают привет из Монако»

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Политика, проводимая украинским президентом Владимиром Зеленским, показывает, что в 2020 году Пётр Порошенко и его окружение не будут привлечены к ответственности за свои преступления.

Об этом в эфире телеканала «Newsone» заявил профессор Института журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посадок в 2020 году не будет. Почему? Вам 29 лет независимости дают основания полагать, что у нас что-то улучшится? Мы падаем всё ниже и ниже. За полгода посадки были? Почему вы думаете, что они будут? Вспомните, скольких лишили неприкосновенности за предыдущую каденцию Петра Порошенко? Одиннадцать лиц, вчера считали на «НАШем». Кто-то из них лишился каких-то привилегий, что-то ему помешало в этой жизни жить, пить хорошее вино, целовать женщин?

Один, Свинарчук, передаёт из Монако, если не ошибаюсь, Березенко из Канады: «Привет, мы украли у вас, хохлы, а вы там подыхайте на поднятии пенсий», – отметил Василенко.

Он подчеркнул, что у этих преступников даже не конфисковали имущество, нажитое незаконным способом.

«Тот же Свинарчук передал бизнес на крови и бизнес на воровстве своему сыну. И сын сидит спокойно под Киевом или в Швейцарии, не знаю где. Но во всяком случае никто не конфисковал его бешеный дворец с личным озером. Никто не конфисковал у Березенко, Петренко, Иваненко – бывших приближенных к Петру Порошенко. Никто не посадил, и не собирается садить Порошенко», – резюмировал эксперт.