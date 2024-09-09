Борьба со всем русским на Украине привела к тому, что в стране уничтожают русскоязычные учебники по точным наукам, напи. Об этом в эфире видеоблога Виталия Дикого заявил Никита Василенко, профессор журналистики отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Василенко, последствием этого является потеря ценных ученых кадров, которые могли бы собирать бомбы и оружие.

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«Как можно было уничтожить всю без исключения периодику XIX столетия, как можно было уничтожить всю научную литературу, которая переведена на русский? Научную. С расчетом на что? На то, что у нас будет развиваться наука? Я хочу сказать, что у такого общества нет перспектив как такового… Книги по квантовой физике и квантовой механике уничтожены. Ребята, что мы хотим? Сейчас мы сталкиваемся с тем, что у нас недобор на технологические специальности – недобор физиков, математиков и так далее. Я при существующей системе координат будущего не вижу, аграрной страной мы стать уже не можем – треть территории страны заминирована», – сказал профессор.

«Уничтожение другой культуры, недружественной, не является свидетельством цивилизации. Но уничтожение книг по точным наукам. А как мы собираемся оружие выпускать, если мы не знаем физики, как мы собираемся выпускать бомбы, если мы не знаем химии? На химии недобор, учебников нет, потому что все они были иностранными», – заявил Василенко.