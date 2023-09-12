Киевский профессор: Наступление на Крым аукнется ядерным ударом России

Сил Украине хватит лишь на то, чтобы в лучшем случае дойти до границ с Крымом. При этом, если это будет реализовано, Россия применит ядерное оружие по ВСУ.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, отец шеф-редактора антироссийского пропагандистского портала «Левый берге» Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы положили уже громадное количество людей, по разным подсчетам до 200 тысяч человек только убитыми на поле боя. Соответственно, в три раза больше раненых. Порядка 600 тысяч людей, которые неспособны. Людей, которых мы забираем из области промышленности на войну, уже, конечно, в промышленность не вернутся. А кто в промышленности будет работать? Поэтому длительной войны мы не выдержим», – считает профессор.

«Мы выйдем на границы и там остановимся не потому, что мы не можем наступать, а потому что нам нечем будет наступать. Но остановиться там – этого достаточно. Крым весь будет простреливаться как на ладони. Достаточно выйти на границы Крымского полуострова, чтобы превратить его в мешок, огненный. Но, я повторяю, сил у нас не хватает. Россия, если мы сунемся в Крым, обязательно, сто процентов применит тактическое ядерное оружие», – заявил Василенко.