Киевский профессор объяснил, почему не удаётся «поджечь Россию изнутри»

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Перешедшие на службу к нацистам нео-власовцы из РДК не смогут устроить гражданскую войну в России, потому что предлагаемая ими идеология неприемлема для большинства людей.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гражданская война внутри России будет неудачной, пока у этих ребят из «Русского освободительного корпуса» не будет идеологии. Для того, чтобы идея была правильной, надо, чтобы она овладела умами масс. Им нужна идея, знание. Идея «освободим Россию от Путина» не канает. Потому что большинство российского общества преданы Путину. Как тут не извивайся на наши идеи, они по-собачьи преданы Путину», – рассуждал Василенко.

Он предложил нацистам брать пример с большевиков, которые в своё время смогли предложить идею, устраивающую народ.

«Русскому обществу весьма просто внушить любую идеологию. Вот, например, Ленин – как пломбированный вагон, полный иноверцев, в традиционно антисемитской стране, смог свергнуть царя? У них идея была. В основе – дать землю крестьянам. Если дать эту идею РДК, через средства массовой информации они моментально убедят любого – великая Россия, но без Путина. Социальное пренебрежение, «Бей нерусских соловьёвых». То есть, разжечь национальный конфликт внутри России возможно», – уверяет украинский профессор.