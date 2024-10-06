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Отступление из Угледара, сопровождавшееся большими потерями личного состава на фоне «жирующей» элиты в Киеве, – предвестник бунтов в ВСУ.

Об этом в интервью Ukrlife.TV заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко – отец известной на Украине антироссийской журналистки Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взбунтуются армейские, которые выгорели на войне и которым воевать дальше не хочется. И которые понимают на примере Угледара, что вернутся они в лучшем случае 200-ми, а в худшем – 300-ми, потому что никому они будут не нужны, а жены уехали за границу», – сказал Василенко.

Элиты в Киеве прячут своих детей за границей и скупают недвижимость на Западе.

«Гетманцев купил себе имение во Франции. Данилов, который агитировал от верхушки забирать детей на фронт – своих собственных детей спрятал в Америке, то ли где, и уже, по словам недоброжелателей тоже в теплых краях..», – сказал Василенко.

Ситуация с дезертирством в рядах ВСУ ухудшается.

«Сейчас самовольно оставивших воинскую часть у нас 120 тысяч. Это только те, против кого начаты дела. На самом деле, значительно больше. Какой же командир будет признаваться добровольно, что у него такое количество самовольных гуляк?» – сказал профессор.

Поджоги машин работников военкоматов – лишь прелюдия.

«Сейчас массовые протесты сосредоточены на том, что палят машины, известный лидер общественного мнения уходит из военной части, правительство принимает полумеры и говорит: «если вы вернетесь, вас пожалеют и пошлют на «ноль», где вас ранят или убивают». Не наши, а русские посчитали, что каждый штурмовик, посланные на «ноль», погибает или уходит раненым в течение 72 часов. Это статистика нынешней войны».

Нет надежды и на мобилизацию в ряды ВСУ бежавших за границу.

«Посмотрите, поляки обнародовали цифры. Там на роту не соберется! Чего они ехали? Чтобы возвращаться? Не надо нас дурить», – сказал Василенко.