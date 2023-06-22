Киевский профессор: Пережили Чернобыль. Выдержим и российский ядерный удар

Украинцам, пережившим катастрофу на Чернобыльской АЭС, не страшен удар российским тактическим ядерным оружием.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Василенко, конфликт на Украине не завершится раньше следующего года.

«Не волнуйтесь, он нанесет удар. Война закончится в следующем году, будет заморожен конфликт. Но прежде всего, кто проиграет, – это Россия. А удар он нанесет. Что нам, пережившим Чернобыль, тактический ядерный удар? Тем более, он будет производиться по центрам управления, это военные базы.

Я понимаю, что утешил слабо, но, если бы я сказал, что завтра товарищ Си, мой любезный герой, и товарищ Байден договорятся между собой – не договорятся они, потому что Путин не договорится. Он – не президент Сирии, не президент какой-то Кореи», – заявил Василенко.