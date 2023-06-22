Киевский профессор: Пережили Чернобыль. Выдержим и российский ядерный удар

Анатолий Лапин.  
22.06.2023 13:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинцам, пережившим катастрофу на Чернобыльской АЭС, не страшен удар российским тактическим ядерным оружием.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил киевский профессор журналистики   Никита Василенко, отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам, пережившим катастрофу на Чернобыльской АЭС, не страшен удар российским тактическим ядерным оружием. Об...

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По мнению Василенко, конфликт на Украине не завершится раньше следующего года.

«Не волнуйтесь, он нанесет удар. Война закончится в следующем году, будет заморожен конфликт. Но прежде всего, кто проиграет, – это Россия. А удар он нанесет. Что нам, пережившим Чернобыль, тактический ядерный удар? Тем более, он будет производиться по центрам управления, это военные базы.

Я понимаю, что утешил слабо, но, если бы я сказал, что завтра товарищ Си, мой любезный герой, и товарищ Байден договорятся между собой – не договорятся они, потому что Путин не договорится. Он – не президент Сирии, не президент какой-то Кореи», – заявил Василенко.

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