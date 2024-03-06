Киевский профессор решила не мелочиться и заговорила об «украинском экономическом буме после войны»

Как только на Украине снимут военное положение, возникнет новая миграционная волна за границу из числа желающих воссоединиться со своими семьями. Те же, кого удастся за преференции уговорить вернуться на родину, столкнутся с агрессивно настроенными соотечественниками. Однако Украина «преодолеет любые трудности с помощью Запада, от которого получит всё – и деньги, и технологии».

Об этом на канале «Новости Live» заявила руководитель Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о том, что много людей там останется, это означает, что у нас есть ещё один риск. Что после войны, когда будет отменено военное положение, и мужчины смогут свободно пересекать границу – много семей воссоединится не здесь, а там. То есть мы получим ещё одну миграционную волну. Этого нужно избежать. Поэтому очень много зависит от длительности войны. А вот после войны, если на Украине будет настоящий экономический бум, если будет что-то на пример плана Маршалла, плана Пенни Прицкер… или ещё какой-то план будет. Я уверена, что будет. Потому что восстанавливать разрушенную экономику в центре Европы будут. Не потому, что они так уж гуманистически настроены, хотя, это, безусловно, есть. Но есть ещё одна вещь. Состоятельные европейские страны не могут допустить разрушенного огромного пространства возле своих границ, это для них опасность», – рассуждала Либанова.

Однако при этом она указала на риск, что все те, кого заманят преференциями назад на Украину, столкнутся с враждебно настроенными соотечественниками.

«Кстати, риск, связанный с попытками вернуть наших мигрантов, а это нужно делать – главный риск их возвращения и предоставления им определённых преференций, а предоставлять придётся. Он связан с тем, что уже сегодня очень осторожно к ним относятся. Ну, по принципу: я тут… а ты там… Но если после войны здесь будет серьёзный экономический бум, тогда к нам вернутся не только наши мигранты, приедут ещё люди. Причём, не обязательно из наибеднейших стран. Кстати, в Советском Союзе был интересный опыт, когда индустриализацию фактически проводили американцы и не только, но преимущественно они», – размечталась киевский социолог.