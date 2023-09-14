Киевский профессор собрался сдать Севастополь в аренду британскому флоту

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В случае победы Украины в противостоянии с Россией Севастополь будет передан Великобритании под создание там ее базы ВМФ.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Василенко, если в Севастополе будет стоять британский флот, то российские корабли не смогут действовать в Черном море.

«Мы продолжаем добивать Черноморский флот. Я сторонник того, чтобы, когда дело закончится победой Украины, то все-таки, на Черном море сделать базу английского флота, как она традиционно была. Почему они отступили из Севастополя, я не знаю. Тем не менее, Севастополь должен быть освобожден и очищен», – сказал профессор.

«Массовое сознание Севастополя, эти жены моряков, эти отставные морячки, они меня просто физически нервируют. Кто там будет жить – неизвестно, но во всяком случае, не бывшие подводники. Это не будет город русских моряков… Мы сдадим эту базу на 49, на 25 лет – там уже будет [видно] ситуативно. Там будут стоять английские фрегаты, ни одна русская посудина не сунется в Черное море», – заявил Василенко.