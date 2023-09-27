Киевский профессор собрался «зачистить Крым» и уже присмотрел себе «домик» в Севастополе

Анатолий Лапин .  
27.09.2023 16:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Севастополь, Украина


Украина зачистит Крым, лишив местное население прав из-за сотрудничества с Россией, а также отобрав у него недвижимость.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина зачистит Крым, лишив местное население прав из-за сотрудничества с Россией, а также отобрав...

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По мнению Василенко, «перевоспитать» крымчан уже не удастся.

«Крым будет наш, Крым будет зачищен в классической ситуации. Потому что, извините меня, люди, которые там живут, они поддерживают морально – и перевоспитать их нельзя – диктатуру и единовластие Путина. Крым должен быть зачищен, об этом же говорил, если не ошибаюсь, тот же Данилов или кто-то из президентской администрации о том, что прав голосования будут лишены жители Крыма – такая-то категория на столько-то лет, такая-то категория на столько-то лет.

Я предложил более кардинальный способ, он вызвал оживление особенно у крымчан – но Севастополь будет зачищен… Я боюсь сорвать купальный сезон в следующем году, а нам как раз это не надо. Надо, чтобы дома оставили в порядке в целостности, сохранности. Я уже себе домик присматриваю там», – заявил Василенко.

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