Киевский профессор сравнил команду Зеленского с ИГИЛ

Правительство президента Украины Владимира Зеленского совершает те же внешнеполитические ошибки, какие делала запрещённая в РФ террористическая организация ИГИЛ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил доктор политических наук, профессор Валентин Якушик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Команда вокруг президента – вначале мне казалось, что это некий регентский совет. Первый год-полтора так и было, но теперь молодой руководитель это возглавил. Есть какое-то внешнее дополнение к этому, откуда идут импульсы, но власть едина. Но она совершает практически все возможные ошибки, которые только можно было совершить.

В политико-социальном плане – это такие же ошибки, которые делало ИГИЛ. Оно плодило врагов там, где этого можно было не делать. Когда ты находишься здесь, а все окружающие государства плохие, что-то делают против тебя. Другие возможные партнёры тоже нехорошие», – заключил Якушик.