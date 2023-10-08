Киевский профессор сравнил «контрнаступ» с вгрызающимся в советскую оборону Вермахтом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Невозможно, чтобы ВСУ со своим мобилизационным потенциалом и самым современным оружием со всего мира не смогли к зиме прорвать русскую оборону.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«По моим расчётам, которые базируются исключительно на эмпирике достаточно опытных военных, мы всё-таки пробьём этот коридор, и война будет продолжаться зимой в том числе. Пока там временная задержка на Купянском направлении, и пробиваются на другом направлении, не всё идёт по плану, но то, что мы сейчас делаем – это вполне продуктивно и предсказуемо, исходя из той техники, которую мы имеем, и человеческого ресурса. … Я думаю, что коридор, откровенно говоря, пробьют к Новому году. По любому до весны Крым будет в пределах артобстрела. …Ну, не может такого быть, чтобы отмобилизованная профессиональная армия, оснащённая лучшим оружием в мире, не прогрызла эту оборону. …» – сказал профессор.

Он сравнил участвующие в «контрнаступе» подразделения ВСУ с гитлеровскими оккупантами, ворвавшимися на советскую территорию.

«Я не верю, что они не прорвут оборону. Ну, не бывает так. Это как когда немцы – отмобилизованные и на хорошей технике – вторглись в Советский Союз, они прорывали самые страшные укрепрайоны, под Киевом три месяца возились. Они прорывали, они прогрызали, неся потери, всё, но это высокопрофессиональные бойцы. Против красноармейцев, которых мобилизовали сталинским призывом 39-го и так далее годов, которые не обстрелянные. Вот мы имеем именно, извините за эту аналогию, но я имею в виду профессионализм, прежде всего, а не этническую принадлежность той или иной группы войск. … Мы пробьём коридор до весны, мы выйдем на границу с Крымом до весны, Крым будет под нашим ударом до весны», – заявил Василенко.