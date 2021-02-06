Киевский профессор: «Время свободы позади, стадо баранов ведут на убой»

06.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Современные информационные технологии фактически лишают человека права выбора и свободы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интернет-издании «Зеркало недели» пишет эксперт по коммуникативным технологиям, профессор Кевского национального университета им. Шевченко Георгий Почепцов.

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По его словам, сегодня пришло время политики, которая опирается на «микротаргетинг как вариант индивидуального воздействия на избирателя».

«Уже вторые выборы Обамы прошли по-новому. А потом были и Трамп, и Байден. Это Фейсбук создал возможность, но уже не физического, а ментального отслеживания, когда по «лайкам» можно составлять точные портреты пользователей для воздействия на них в избирательной кампании или для целей бизнеса.

Следующим этапом стало вообще невозможное – сегодня по фотографиям алгоритмы могут не только вычленять, к примеру, представителей ЛГБТ-сообщества, но даже политические предпочтения – является человек либерально ориентированным или придерживается консервативных взглядов. О таком товарищ Сталин с товарищем Берией могли лишь мечтать…», – отмечается в публикации.

Автор считает, что человечество живет в гуще правил и иерархий, одни из которых диктует государство, другие – общество.

«В будущем следить за всем этим будут видеокамеры, что продемонстрировала пандемия, при которой уже работало распознавание нарушителей. Лидерами по числу видеокамер в мире являются Китай, США и Россия. Они имеют у себя 200, 50 и 13 миллионов камер видеонаблюдения, соответственно», – пишет профессор.

«С каждым таким шагом отслеживания человек теряет все больше и больше частного в пользу публичного. «Нетфликс» знает, какие фильмы вы смотрите, и догадывается, почему. Гугл руководит вашим поиском, выставляя одни результаты на первые места, а другие – уводя подальше. И редкие пользователи вообще переходят на вторую страницу выдаваемого результата поиска.

Мы все больше и больше движемся по создаваемому для нас информационному туннелю. Различные технологии ведут к тому, что время свободы остается далеко позади. Умный козел может вести за собой стадо баранов не только на стрижку, но и на убой», – резюмирует Почепцов.