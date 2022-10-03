Киевский прогнозист рассказал, когда «Путин уничтожит плотину на Днепре»

03.10.2022  17:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В том, что русские войска теряют территории на отдельных направлениях, однако продолжают наступление на Артёмовск, есть стратегическая логика.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил прогнозист и аналитик Владимир Стус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В том, что русские войска теряют территории на отдельных направлениях, однако продолжают наступление на...

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«За Бахмутом [Артёмовском] находится Часов Яр, там 10 или 5 километров. А в Часов Яре находится компрессорная станция водовода, по которому вода из Северского Донца идёт в Донецк. Пока Бахмут, Часов Яр украинские, Путин не может просто так уничтожить плотину на Днепре или крупнейшую подстанцию. Ответ будет простой – Донецк сразу останется без воды», – сказал эксперт.

«Поэтому они и лезут, они теряют территории в Харьковской области, теряют территории на левом берегу Северского Донца. Им нужно взять Бахмут. А дальше работает логика Путина.

Путин КГБист, он умеет только шантажировать и повышать ставки. Он ставки доповышал до ядерного оружия. А тут такая ставка без ядерного оружия. Надо убрать из Украины этот козырь. Тогда можно спокойно шантажировать Украину», – сказал Стус.

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