Киевский прокурор: Смена правительства ничего не меняет – Украина остаётся колонией

05.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Вчерашняя замена состава правительства Украины ничего не меняет в курсе страны – Киев по-прежнему находится под внешним управлением Запада.

Об этом в своем блоге написал бывший зам генпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Кузьмин подчеркнул, что новый глава Кабмина Денис Шмыгаль «курс старого, уже уволенного премьера, менять не собирается».

«Всё останется как есть. О чем это говорит: 1. Страна по-прежнему находится под внешним управлением. 2. Именно иностранцы, а не украинская власть определяют курс развития страны и решают основные кадровые вопросы. 3. Ключевые посты в Украине заняты агентами иностранного влияния. 4. Правоохранительные органы превратились в прикрытие для разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб. 5. Президент Украины не в состоянии изменить существующее положение.

А это означает, что Украина фактически остаётся страной, оккупированной иностранными мошенниками, которые в сговоре с украинскими олигархами и дальше продолжат грабить государственный бюджет и средства международной финансовой помощи. «Слава Україні», дорогие вы наши «Слуги народа», – написал Кузьмин.