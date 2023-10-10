Киевский пропагандист: К атаке на Израиль причастна Россия – это же очевидно

Вадим Москаленко .  
10.10.2023 23:51
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Одно то, что Россия и Иран являются союзниками, позволяет считать, что в нападении на Израиль замешана Москва – надо только поискать доказательства, и всё.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил гендиректор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одно то, что Россия и Иран являются союзниками, позволяет считать, что в нападении на...

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«Думаю, что надо будет искать и находить, если они есть, доказательства, что Россия имела непосредственное отношение к этой атаке ХАМАС. Возможно, опосредствованное отношение, возможно не прямо, но всё же опосредствованное, потому что, всё-таки, про Иран будут с сегодняшнего дня говорить всё больше и больше, а Россия и Иран – это союзники, и не надо ничего особенного придумывать, надо посмотреть российское телевидение и показать это на Западе, что они говорят об этом.

Потому что там подъём такой, что наши союзники, наши ребята, наконец, воюют с сионистской военщиной», – рассуждал он (лицо на фото).

«Я думаю, что насколько Россия полностью пытается реставрировать Советский Союз, то штамп России с советской пропагандой по отношению к Израилю сейчас будет использоваться. И желательно, чтобы на Западе это слышали и видели, и в Израиле, кстати. Я надеюсь, что много людей в Израиле с этих дней поймут, кто действительно есть союзник Израиля, а кто его противник», – трепался Мартыненко.

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