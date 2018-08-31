Ковтун признался, что не рассчитывает на украинскую пенсию

31.08.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинский политолог-пропагандист Вячеслав Ковтун не собирается дожидаться пенсии, так как заранее «обеспечил» себе старость.

Соответствующее интервью на своем YouTube-канале опубликовала украинская журналистка Елена Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналистка спросила Вячеслава Ковтуна за кулисами передачи «Место встречи» на телеканале «НТВ», рассчитывает ли он жить на пенсию.

«Я лично не рассчитываю жить на пенсию. Старость я себе уже обеспечил», – ответил пропагандист.

Также поддержал коллегу бывший вице-мэр украинского города Очаков Гордей Белов.

«Я уже тоже её обеспечил, всё нормально. Если только ничего не изменится», – заявил экс-чиновник.

«Они свое будущее уже обеспечили, жить на пенсию не собираются. Вячеслав Николаевич купил недвижимость в Москве, будет сдавать, и на эти деньги жить. Гордей сказал, что тоже обеспечил своё будущее. Я так понимаю, что украинцы на пенсию не рассчитывают», – иронично подытожила Елена Бойко.

Отметим, ранее издание «Комсомольская правда» опубликовало материал украинской журналистки и блогера Ирины Гавриловой, которая утверждает, что Вячеслав Ковтун «благополучно и сыто проживающий в Москве, в новой, как говорят, квартире, категорически отказывается верить в майданные «покращення».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Ковтун устроил истерику в прямом эфире, заявляя, что Европа прогнётся под США и меньше чем через год Россия будет задыхаться под тяжестью американских санкций.