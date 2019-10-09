09.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Депутаты парламента Нидерландов поддержали проведение дополнительного расследования в деле о крушении «Боинга» «Малайзийских авиалиний», сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года.

Следователи должны выяснить роль Украины в этой катастрофе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил в своем блоге депутат парламента, член Христианско-демократической партии Крис Ван Дам, следствие должно определить, почему Украина не закрыла небо над Донбассом во время боевых действий в регионе.

«Парламент Нидерландов одобрил расследование роли Украины в деле MH17». Ещё немного и мы превратимся в главного виновного. А чего бы нет? Нефтью и газом мы их не снабжаем, одни только траблы от нас», – прокомментировал решение нидерландского парламента украинский политолог Алексей Голобуцкий, ранее сотрудничавший с президентом Петром Порошенко.

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