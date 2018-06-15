15.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Мнение, Общество, Пропаганда, Украина, Экономика, Эмиграция

Киевский пропагандист плачется: в стране осталось всего 6 миллионов реально работающих людей


Трудовая миграция привела к тому, что все больше активных людей трудоспособного возраста уезжают в другие страны, а в Украине уже ощущается нехватка рабочих рук.

Об этом на Всеукраинском форуме «Новый курс Украины» заявил украинский пропагандист, главред промайдановского сайта “Хвиля” Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«7 млн человек находятся за границей. Это означает, что примерно треть населения сегодня уходит в Россию, в Польшу, куда-то дальше на Запад. Это означает, что остаются самые пассивные, самые непродуктивные. Фактически, у нас только 6 млн человек производят хоть какую-то добавочную стоимость. И эти люди в наибольшей степени подвержены тому, чтобы уходить за границу. Еще 6 млн оставшихся – бюджетники, силовики, которые не очень продуктивные и которых кормят вот эти первые 6. Остаются еще 12-13 млн пенсионеров, 6 млн детей, которых тоже необходимо кормить, остается масс а проблем, о которых мы все знаем.
Мы уже столкнулись с недостатком рабочих рук. Это приводит к тому, что необходимо увеличивать зарплаты, необходимо искать эти рабочие руки», – сказал он.

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