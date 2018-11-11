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11.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Мнение, Украина
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Киевский пропагандист призвал украинцев ещё 30 лет ждать европейского будущего

Майдан поставил во главу государства первых в истории Украины настоящих реформаторов, которые лет через тридцать приведут страну в светлое европейское будущее.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил киевский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана были первыми настоящими реформаторскими правительствами в истории украинского государства, и Пётр Порошенко был первым президентом, которому выпала честь возглавлять настоящее украинское государство, а не российскую колонию, которую возглавлял Янукович. Но теперь нужно к 2014 году добавить 25 лет, плюс пять лет на военный конфликт, который тоже забирает силы, и получить результат.

Если в 2019 году украинцы проголосуют за популистские силы, я выйду к вам и скажу: «Прибавьте ещё десять». И так можно вечно», – заявил Портников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинский эксперт-энергетик отмечал, что благодаря политике таких «реформаторов» жители украинских сёл уже вынуждены переходить с газа на торф и дрова.

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