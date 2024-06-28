Киевский пропагандист: Пугать НАТО Россией и стремиться туда – это шизофрения

Для Киева очень странно переживать, что на Вашингтонском саммите Украине не светит членство в НАТО, если Россия всё равно собирается напасть на альянс.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не будет нападать на НАТО. Наши руководители и журналисты говорят, что Россия готова к конфликту с НАТО, готова нападать на Латвию, Литву и Эстонию. Ну, если мы сами им говорим, что Россия может напасть на НАТО, и для неё нет никаких ограничений, почему после этого удивляемся, что они боятся такого конфликта и стараются Россию не провоцировать? Может, если мы перестанем говорить, что они следующие… скажем, что им ничего не угрожает, и что они должны помочь нам, это будет более логично? Те страны, которые вступили в НАТО и отличаются от Украины, они будут наслаждаться своим спокойствием, потому что Россия не осмелится напасть на блок, у которого есть ядерное оружие. Поэтому они могут не боятся того, что если они будут уничтожать российские ракеты хотя бы над своей территорией, не говоря уже о нашей. Но когда я это говорю один, а хор украинских голосов политиков и экспертов говорит: на вас завтра нападут, но вы давайте сбивайте российские ракеты, то это выглядит немного шизофренически», – возмущался Портников.

По его мнению, глупо говорить что Украина – «фортеця», которая защищает Запад от России.

«Крепость? Давайте разобьём эту крепость, а дальше посмотрим. Когда враг у крепости, все стараются, чтобы крепость стояла. А потом говорят: боже, весь гарнизон погиб, какая катастрофа! А может мы не «фортеця», а конечный пункт, по крайней мере, в Европе? Чего мы тогда вообще хотим в НАТО? Почему мы всё время переживаем, что нас в июле снова не пригласят в НАТО, если, оказывается, война с НАТО у России неизбежна, не понимаю», – недоумевал пропагандист.