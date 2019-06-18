18.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Киевский пропагандист рад грызне в украинской «оппозиции»

Ахметовской части экс-регионалов из «Оппозиционного блока» необходимо оттянуть как можно больше голосов у партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь», чтобы не допустить «русский мир» в парламент.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень хочу, чтобы партия, которую ведёт Евгений Мураев, отобрала побольше голосов у Медведчука, потому что она, всё-таки, проукраинская. Партия, которую ведёт Медведчук – это чисто «русский мир».

И я хотел бы, конечно, чтобы Мураев отобрал у него голоса. Не знаю, как это удастся, но мне этого хочется.

Точно также мне хочется, чтобы «Свобода» отобрала голоса у Порошенко, при этом, чтобы «Свобода» не вошла в парламент», – поделился мечтами Гордон.

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