Киевский пропагандист-русофоб: Саммит БРИКС стал дипломатическим поражением Украины

Анатолий Лапин.  
24.10.2024 14:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 516
 
БРИКС, Дзен, Политика, Россия, Украина


Саммит БРИКС, который завершается в Казани, фактически стал глобальной оплеухой Украине.

Такой вывод следует из заявления в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы украинского журналиста и антироссийского пропагандиста Виталия Портникова, известного своей гомосексуальной ориентацией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Саммит БРИКС, который завершается в Казани, фактически стал глобальной оплеухой Украине. Такой вывод следует...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В этом плане, как мы видим, Нарендра Моди встречается с Си Цзиньпином и, как я понимаю, возможно, по договоренности с Путиным, возможно, по договоренности с Си, соглашается принять участие в этом формате. Это формат дипломатического поражения Украины – в этом идея. Ведь, Нарендра Моди не приехал в Швейцарию, хотя был рядом, был участником саммита Группы семи, встречался там с Владимиром Зеленским. Не приехал, а в Казань приехал.

Причем, они сделали еще ход конем в Казани. Как известно, генерального секретаря ООН Гутерриша не было на «форуме мира», но он приехал сюда к «друзьям мира». Это использование западных политиков в своих целях», – заявил Портников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть