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Саммит БРИКС, который завершается в Казани, фактически стал глобальной оплеухой Украине.

Такой вывод следует из заявления в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы украинского журналиста и антироссийского пропагандиста Виталия Портникова, известного своей гомосексуальной ориентацией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом плане, как мы видим, Нарендра Моди встречается с Си Цзиньпином и, как я понимаю, возможно, по договоренности с Путиным, возможно, по договоренности с Си, соглашается принять участие в этом формате. Это формат дипломатического поражения Украины – в этом идея. Ведь, Нарендра Моди не приехал в Швейцарию, хотя был рядом, был участником саммита Группы семи, встречался там с Владимиром Зеленским. Не приехал, а в Казань приехал. Причем, они сделали еще ход конем в Казани. Как известно, генерального секретаря ООН Гутерриша не было на «форуме мира», но он приехал сюда к «друзьям мира». Это использование западных политиков в своих целях», – заявил Портников.