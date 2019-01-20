Киевский пропагандист шокирован классиками русской литературы в украинских учебниках

20.01.2019

Авторы украинский школьной программы по курсу зарубежной литературы за 10-11 классы находятся в плену советских представлений времен Сталина.

Об этом в журнале “Український тиждень” пишет киевский пропагандист Юрий Макаров.

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“Нет, я не принадлежу к тем украинцам, для которых переход на «язык оккупанта» является неотъемлемым признаком измены. И репертуар Национальной оперы, который чуть ли не наполовину состоит из произведений русской музыки (Рахманинов, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков, Стравинский, Бородин, Прокофьев), мне не кажется критичным, разве что немного”, – отмечает автор.

По его словам, следует обратить внимание на преподавание зарубежной литературы в старших классах украинской школы.

“А вот когда школьный курс зарубежной литературы за 10-11 классы изобилует Некрасовым, Блоком, Маяковским, Булгаковым в дополнение к Толстому, Достоевскому, Чехову, Пастернаку, а в списке дополнительной литературы уже и Бунин, и Горький, и Есенин, и Замятин вместе с Платоновым, это лишь означает, что составители программы находятся в плену советских представлений времен Сталина: мол, мировую культуру делали в основном русские”, – приходит к выводу Макаров.

Напомним, что Макаров родился в Болгарии в семье русских эмигрантов. По деду — внук капитана лейб-гвардии Семеновского полка, по матери — внук настоятеля Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске. Теперь же киевские эксперты называют его бывшим интеллектуалом, который сошел с ума.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский писатель Юрий Андрухович заявил, что Достоевский “местами посредственный беллетрист” и реакционер, а также потребовал от Запада перестать восхищаться Толстым, Чеховым, Чайковским и Прокофьевым. Кроме того, одиозный директор УИНП Владимир Вятрович объявил Булгакова, Высоцкого Цоя “щупальцами русского мира”.