//exit;
20.01.2019
 
Образование, Пропаганда, Украина
Просмотров:

Киевский пропагандист шокирован классиками русской литературы в украинских учебниках

Авторы украинский школьной программы по курсу зарубежной литературы за 10-11 классы находятся в плену советских представлений времен Сталина.

Об этом в журнале “Український тиждень” пишет киевский пропагандист Юрий Макаров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Нет, я не принадлежу к тем украинцам, для которых переход на «язык оккупанта» является неотъемлемым признаком измены. И репертуар Национальной оперы, который чуть ли не наполовину состоит из произведений русской музыки (Рахманинов, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков, Стравинский, Бородин, Прокофьев), мне не кажется критичным, разве что немного”, – отмечает автор.

По его словам, следует обратить внимание на преподавание зарубежной литературы в старших классах украинской школы.

“А вот когда школьный курс зарубежной литературы за 10-11 классы изобилует Некрасовым, Блоком, Маяковским, Булгаковым в дополнение к Толстому, Достоевскому, Чехову, Пастернаку, а в списке дополнительной литературы уже и Бунин, и Горький, и Есенин, и Замятин вместе с Платоновым, это лишь означает, что составители программы находятся в плену советских представлений времен Сталина: мол, мировую культуру делали в основном русские”, – приходит к выводу Макаров.

Напомним, что Макаров родился в Болгарии в семье русских эмигрантов. По деду — внук капитана лейб-гвардии Семеновского полка, по матери — внук настоятеля Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске. Теперь же киевские эксперты называют его бывшим интеллектуалом, который сошел с ума.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский писатель Юрий Андрухович заявил, что Достоевский “местами посредственный беллетрист” и реакционер, а также потребовал от Запада перестать восхищаться Толстым, Чеховым, Чайковским и Прокофьевым. Кроме того, одиозный директор УИНП Владимир Вятрович объявил Булгакова, Высоцкого Цоя “щупальцами русского мира”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть