Киевский пропагандист шокирован тотальной тупостью «украинской интеллектуальной прослойки»

28.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Так называемые лидеры украинского общественного мнения поражают своей тотальной глупостью.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил бывший украинский актер Алексей Арестович, в украинских СМИ теперь представляемый как аналитик и военный эксперт.

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По его словам, уходящий год для Украины можно охарактеризовать “просто одним словом – дурдом”.

Самым примечательным в этом “дурдоме” он называет “резкое оглупление масс, а также лидеров общественного мнения”.

“Я иронично отношусь к большинству людей, но то, что произошло в этом году, меня шокировало”, – признается собеседник издания.

“Понятно, что избирательный год – это год тяжелый, и люди, чувствуя этот судьбоносный выбор, начинают “пороть фигню”. Степень, глубина и обхват этой фигни, которая случилась в украинском информационном пространстве, меня просто-напросто поразила. Но начиная с того, что люди не понимают, что дело не в выборах, а дело в том, что между выборами происходит. Если нет системной работы пять лет, то потом ожидать, что замена одной неспособной фигуры на другую неспособную фигуру решит все проблемы Украины и их личные проблемы – это сложно.

Второй момент – это история с военным положением, насколько люди неверно оценивают ситуацию под влиянием эмоций, отсутствие всякой критичности, а глупости, которые говорят, выдают за критическое мышление! Это говорит о том, что двойная петля глупости обхватила, запутала и сейчас задушит этого младенца, рождающегося на украинской интеллектуальной прослойке. Больше всего поразили повальные глупости “тренеров” общественного мнения, они меня шокировали. Я никогда в этой тусовке не тусил, а сейчас просто дистанцировался, потому что разделять эту вопиющую глупость, с тем, что происходит, я больше не хочу”, – заявил Арестович.