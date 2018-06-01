01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Киевский пропагандист сообщил о женитьбе комбрига ВСУ на волонтерке “АТО”

Командир 128-й бригады ВСУ, “герой Украины” Сергей Собко пришел на выпуск Национального университета обороны со своей невестой – известным волонтером “АТО” Мариной Комаровой, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский пропагандист, главред скандального сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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“А вы знаете, что командир 128-й бригады Герой Украины Сергей Собко пришел на выпуск Национального университета обороны со своей невестой? Да! Сюрприз! Сегодня был на выпуске офицеров Национального университета обороны Украины. Очень достойное зрелище – немало боевых командиров закончили обучение, и теперь готовы к генеральским звездам, которые они, уверен, когда-нибудь заслужат! Вот два выпускника, которые учились в одной группе – Сергей Собко и Олег Баркатов с близкими людьми. Сегодня 128-ю горно-пехотную бригаду, которой командует Собко переименовали в горно-штурмовую так что двойной праздник. Обещают повышение довольствия и красивый знак эдельвейса. Сергей дважды учился за границей, в прошлом году закончил командно-штабной колледж в США, и уже после него – высший украинский военный университет. Рядом с Сергеем – его папа, и его невеста – Марина Комарова – да, да, волонтер, да, она, которую мы очень уважаем! Поздравляю от всей души! Это радостная новость”, – написал он.

“Крайний слева на фото – лейтенант 128-й бригады Семен Салатенко, который вчера в Киеве завершил военные курсы английского языка в Киеве (и получил самый высокий балл в группе), пришел поздравить комбрига, который выхлопотал своим взводным обучение в тех городах, где им удобно. Справа – семья майора Олега Баркатова, командира батальона 17-й танковой бригады. К Олегу на выпуск тоже приехала семья – жена, брат Виталий, папа и мама. Отец Игорь Баркатов – кадровый офицер, продолжает службу в качестве преподавателя. У армии есть будущее.” – резюмировал Бутусов.