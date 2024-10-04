Киевский пропагандист: Угледар – не конец истории, впереди потери новых городов
Украинцы обязательно увидят «едыну краину», но не в этой жизни.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил киевский телеведущий-русофоб и открытый гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если у нас нет возможности военным путём выйти на границы 1991 года, а есть определённая возможность потерять ещё какие-то дополнительные территории, не только те, которые мы уже потеряли. Кстати, захват Угледара об этом напоминает, что мы можем ещё терять населённые пункты, что это не конец истории.
Я не считаю, что путинская армия может какими-то особенными темпами продвигаться. Все говорят – ой, они сейчас идут такими темпами, как не было за два года. Но это всё равно война локальная на Донетчине, и она не является такой войной, которая угрожает оккупацией больших территорий Украины. Это тоже правда, но всё равно оно идёт в российском наступлении», – сказал Портников.
«Так что в этом плане нужно чётко сказать: если у Украины нет возможности силовым путём вернуть себе территории, которые были под её контролем до российской оккупации в период 2014-2024 гг., то возобновление политического контроля над этими территориями будет занимать долгие десятилетия.
И наши зрители, которые сейчас это смотрят, скорее всего, этого не увидят, потому что время их жизни не совпадёт с временем этих политических процессов. Возможно, единую Украину увидят их дети и внуки», – добавил гей-пропагандист.
Спасибо!
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