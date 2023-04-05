Киевский пропагандист: Украину нужно брать в НАТО в нынешних границах

Озвученный генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подход, суть которого в том, что Украина вступит в альянс после войны, только подтолкнёт Россию не прекращать боевые действия никогда.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил киевский журналист и антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что сама формулировка «Украина станет членом НАТО после войны» может говорить о том, что сама война может продолжаться сколько угодно долго. Потому что если вы посмотрите на эту ситуацию глазами Путина, эта формула означает то, что для того, чтобы Украина не вступила в НАТО, война должна продолжаться. Я всё время говорю, что формула присоединения Украины к НАТО после окончания войны – является формулой нескончаемой войны на европейском континенте», – сказал Портников.

Он предложил свои соображения относительно того, чтобы «Украина и война не стали синонимами».

«Предоставить гарантии безопасности до окончания военных действий. По крайней мере, для той территории, которая сейчас находится под контролем легитимного украинского правительства и на которую не претендует формально наш российский сосед. Мы понимаем, что фактически Россия претендует на все украинские земли, однако формально только на те территории, где сейчас идут боевые действия. Если 5 статья Устава НАТО или гарантии безопасности, которые дадут члены НАТО до вступления Украины в альянс, будут распространяться на эту территорию, мы имеем шанс локализации конфликта и имеем шанс его быстрого окончания. Потому что Россия убедится в том, что вопрос интеграции украинских земель в состав РФ не будет решён. По крайней мере, если в России не примут решение о ядерном конфликте. Если такое решение примут, то уже вообще не будет никакого значения, потому что вопрос безопасности будет абсолютно другим, и в ядерной войне исчезнут Вашингтон, Нью-Йорк и Москва, Киев, Париж и Лондон – всё это будет абсолютно иной ситуацией, которая поставит точку на существовании цивилизации на просторе Европы и Северной Америки. Такое тоже возможно, но не очень вероятно», – объяснил пропагандист.

«Так что в этом плане мы должны бороться не за то, чтобы наши западные союзники говорили нам «Вот, закончите войну, а потом станете членом НАТО», а в том, чтобы они нам сказали, как закончить войну, где политическое решение окончания войны, если сначала окончания войны, а потом членство в НАТО. Мы же должны понимать, что окончание войны – это не просто военное решение, это политическое решение, это какой-то договор о мире с Россией. А если в России скажут «Давайте мы подпишем договор о мире, а завтра после этого вступим в НАТО», то какое соглашение подпишет с вами Россия? Так что всё это выглядит, мягко говоря, алогичным, далёком от окончания войны в осязаемом будущем, и, мягко говоря, далёким от украинской безопасности. Это просто надо чётко осознать: нужно бороться за безопасность не завтра, а уже вчера», – добавил Портников.