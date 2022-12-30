Киевский пропагандист высмеял вчерашние удары по столице

30.12.2022  12:17 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Массированная ракетная атака на Украину, которую провела накануне российская армия, не привела к массовым отключениям электричества.

Об этом в своем блоге заявил украинский пропагандист Александр Полонский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Массированная ракетная атака на Украину, которую провела накануне российская армия, не привела к массовым...

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Полонский прошел по Крещатику и показал на видео, что центр украинской столицы сияет огнями.

«Эти сегодняшние ракеты не повлияли вообще никак, сразу скажу. Было 69 ракет, 54 из которых завалили. Плюс, две ракеты завалили они сами – одну сбили в Брянской области, вторую сбили над Крымом, временно оккупированным, украинским над Джанкоем. По сути, часть ракет долетела, но не разбила совсем уж критичных объектов инфраструктуры. Ничего у них не получилось, как говорится, соснули конкретно. Всё работает, свет есть, но не везде. Например, Крещатик, за мной дома эти без света, но их отключают по графику – это график работает…

На Киев шло 16 ракет, все 16 были благополучно сбиты. А так, вот, посмотрите, жизнь идет, вот он – Киев. Да чхать мы хотели на Путина и на его пришизенную банду и его долбанутые ракеты», – заявил Полонский.

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