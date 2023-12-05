Киевский психолог рассказал, как Арестович, Буданов и Подоляк подорвали волю к сопротивлению

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Украинцев накормили ложными ожиданиями, что в итоге привело к их эмоциональному выгоранию и разочарованию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский психолог Валентин Ким.

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«Если бы я составлял рейтинг самых вредных месседжей украинской власти с начала полномасштабного вторжения, все они были связаны с созданием ложных или завышенных ожиданий скорых побед. Война закончится «за две недели, максимум три». Этот месседж нанес наибольший вред обществу в первые месяцы войны, когда было очень мало коммуникаторов от власти и Арестович восполнял собой огромную долю информационного пространства. Сначала этот нарратив работал, но в конце концов из-за тщетных надежд приводил к эмоциональному выгоранию и подрывал волю к сопротивлению», – сказал Ким антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда».

Прошелся он и по главе украинской разведке.

«Вторым в этом рейтинге можно упомянуть высказывания главы ГУР г-на Буданова относительно того, что мы освободим Крым до той или иной даты. К этому присоединялись многие украинские политики и чиновники. Можно вспомнить, как в прошлом ноябре Подоляк обещал через полгода рассказать из деоккупированной Ялты о свободном Крыму. Третье сообщение – о том, что наши уже прорвали «линию Суровикина». К этому нарративу также присоединилось множество политиков, блогеров, даже военных. И оно повторялось настолько часто, что обесценило то, что действительно делалось сверхусилиями наших защитников на фронте», – считает психолог.

По его словам, вклинение в российскую оборону имело место, но «прорыва не произошло».