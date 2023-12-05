Киевский психолог рассказал, как Арестович, Буданов и Подоляк подорвали волю к сопротивлению

Игорь Шкапа.  
05.12.2023 10:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1312
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Пропаганда, Украина


Украинцев накормили ложными ожиданиями, что в итоге привело к их эмоциональному выгоранию и разочарованию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский психолог Валентин Ким.

Украинцев накормили ложными ожиданиями, что в итоге привело к их эмоциональному выгоранию и разочарованию....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Если бы я составлял рейтинг самых вредных месседжей украинской власти с начала полномасштабного вторжения, все они были связаны с созданием ложных или завышенных ожиданий скорых побед.

Война закончится «за две недели, максимум три». Этот месседж нанес наибольший вред обществу в первые месяцы войны, когда было очень мало коммуникаторов от власти и Арестович восполнял собой огромную долю информационного пространства. Сначала этот нарратив работал, но в конце концов из-за тщетных надежд приводил к эмоциональному выгоранию и подрывал волю к сопротивлению», – сказал Ким антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда».

Прошелся он и по главе украинской разведке.

«Вторым в этом рейтинге можно упомянуть высказывания главы ГУР г-на Буданова относительно того, что мы освободим Крым до той или иной даты. К этому присоединялись многие украинские политики и чиновники. Можно вспомнить, как в прошлом ноябре Подоляк обещал через полгода рассказать из деоккупированной Ялты о свободном Крыму.

Третье сообщение – о том, что наши уже прорвали «линию Суровикина». К этому нарративу также присоединилось множество политиков, блогеров, даже военных. И оно повторялось настолько часто, что обесценило то, что действительно делалось сверхусилиями наших защитников на фронте», – считает психолог.

По его словам, вклинение в российскую оборону имело место, но «прорыва не произошло».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть