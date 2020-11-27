Киевский религиовед: «УПЦ стыдится привязывать себя к Москве»

27.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Межправославный кризис на Украине не имеет религиозного решения, потому что лежит в политической плоскости, а значит, противостояние требует перевода в социально-общественную плоскость, где уже не будет важна каноничность церкви.

Об этом в ходе национального круглого стола «Вера, религия» заявил доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии НАН Украины Александр Саган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие сегодня есть самые сильные болевые точки в межцерковном, в межрелигиозном диалоге, и кто является наибольшим ньюсмейкером в таких конфликтных ситуациях? Выясняется, что в 9 из 10 случаев таким ньюсмейкером является церковь, которая до 2007 года официально называлась Украинская православная церковь Московского патриархата, сегодня это просто Украинская православная церковь, они почему-то стыдятся афишировать свой духовный и религиозный центр.

Что является причиной такого конфликтного поведения представителей клира в первую очередь этой церкви в обществе? Долгое время считалось, что это кадровая проблема. Считалось, что вот есть кадры, воспитанные еще в советские времена, когда КГБ и другие структуры были причастны к формированию кадрового состава церкви, но проходит время, проходит десятилетие, второе десятилетие, но ситуация не меняется.

Мне кажется, проблема в постколониальности Украины. И этот статус, к сожалению, никак не покидает Украинскую православную церковь в единстве с Московским патриархатом. Проблема в том, что в те времена церковь была фактически сломлена не в смысле отношения к власти (в царское время это тоже очень сильно проявлялось), а в том смысле, что в те времена была сформирована новая теология, политическая теология, которая сегодня, она продолжается, она за годы независимости не подверглась трансформации.

Более того, эта политическая теология получила творческое развитие, Начиная с 90-х годов именно Московский патриархат был причастен к формированию такого политического микса под названием Русский мир», – заявил Саган.

Выступающий добавил, что недопустимо подыгрывать обществу и государственным органам «в попытках структур УПЦ Московского патриархата мимикрировать и выдавать себя за церковь, у которой нет отношений с Московской патриархией», так как видит в этом прямой обман верующих. Кроме того он назвал преступным блокирование закона Украины о возвращении УПЦ МП названия, которое было до 2007 года.

«Агрессивный, наступательный характер деятельности УПЦ МП во многих случаях, когда они игнорируют и осмысленно перекручивают волеизъявление своих верующих, очень часто переходит в позицию жертвы, когда они видят, что ситуация выходит из под контроля структур МП. И, к сожалению, эта позиция жертвы сегодня очень активно пропагандируется за границами Украины и формируется мнение о том, что у нас есть нарушение свободы совести, свободы прав верующих, хотя на самом деле ситуация выглядит абсолютно противоположной.

Мы должны прилагать больше усилий, чтобы активно доносить реальное положение дел в Украине», – призвал эксперт.

При этом он фактически призвал уравнять каноническую церковь с раскольниками, переведя вопрос в социально-общественную плоскость.

«Нам нужно понимать это, и понимать, что этот конфликт будет продолжаться до тех пор, пока ситуация не нормализуется в плане того, что Московский патриархат ограничится только теми своими верующими, которые являются убеждёнными верующими, а не обманутыми через манипуляции теми или иными понятиями или каноничными какими-то терминами, которые не до конца разъяснены в том числе для верующих.

И уменьшить напряжение в межправославных отношениях может совместное включение церквей и гражданского общества в трансформацию нынешней православно-политической теологии в православно-публичную теологию, и результатом такой трансформации может стать зарождение нового социально-общественного консенсуса морального оздоровления общества и морального оздоровления самих церквей», – заключил Саган.