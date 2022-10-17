Киевский режим готовит Запорожью судьбу Мариуполя – Рогов

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Новости Украины

В левобережной части Запорожья уже полторы тысячи квартир заняты ВСУ – их расселяют группами по 5-7 человек рядом с беженцами, которых планируют использовать как живой щит.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши враги готовят Запорожью судьбу Мариуполя. Забираются все квартиры, где нет хозяев или где хозяева нелояльные. Как минимум сейчас полторы тысячи квартир в городе в левобережной части заняты боевиками, их расселяют группами по 5-7 человек, чтобы один прилёт их не уничтожил. Потому что калибровка боевиков группами от 150 до 180 человек в Запорожье была очень чувствительна. Это были как раз поляки, британцы, канадцы, чистый иностранный легион, почти «элита». Поэтому сейчас их селят небольшими группами в отдельных квартирах», – сказал чиновник.

«Беженцев, которых они перетаскивают, умасливают и так далее, селят рядом, то есть люди становятся живым щитом. Боюсь, что мой родной город ожидает очень незавидная судьба, потому что как его освободить без разрушений – даже не представляется возможным», – рассказал Рогов.