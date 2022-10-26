Киевский режим инициировал ввод миротворцев на украино-белорусскую границу

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Новости Украины

Украине ничто не мешает расположить на границе с Белоруссией иностранный миротворческий контингент, в первую очередь для того, чтобы отправить освободившиеся части ВСУ на южный и восточный фронт.

Об этом на брифинге заявил представитель президента Украины в Верховной раде, Фёдор Вениславский передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент на территории Республики Беларусь нет достаточных сил и средств, которые даже в среднесрочной перспективе позволили бы РФ атаковать со стороны РБ атаковать нашу территорию, возобновлять те действия, которые имели место с конца февраля до начала марта. Есть шесть батальонов, которые выполняют демонстрационные мероприятия возле госграницы с Украиной, однако оснований для того, чтобы открывать ещё одно направление вторжения на территорию Украины. Вместе с тем, по данным ГУР, на территорию РБ прибывают и военные РФ, и есть основания, чтобы говорить о возможной мобилизации военнослужащих РБ, потому мы должны быть готовыми к такому развитию ситуации», – заявил Вениславский.

Однако он добавил, что, несмотря на отсутствие, по их данным, ударной группы войск на территории Белоруссии, ВСУ находятся на всём протяжении границы в боевой готовности. Поэтому, исходя из логики представителя Зеленского, имеет смысл их заменить миротворцами.

«Есть соответственные бригады, и мы их не можем перебросить на другие направления на восток и юг, потому что мы должны исключить такое развитие событий. Украинская власть выступила с инициативой расположения миротворцев, против которой сразу протестовали представители РБ и РФ в разных форматах и на разных площадках. Однако для расположения на территории Украины военных наблюдателей, миротворцев любой страны мира, нам не нужно согласия ни РБ, ни РФ, потому что это наша территория, на которой Украина имеет право располагать, в том числе, представителей иностранных вооружённых формирований. Это решение принимается в соответствии с Конституцией специальным законом. Если появится необходимость, я уверен, что президент инициирует этот законопроект, и Верховная рада его быстро примет. И никаких проблем для того, чтобы мониторить провокации со стороны РФ и РБ нет. В то же время нужно помнить, что РБ, по нормам международного права, с 24 февраля является таким же агрессором, как и РФ», – сказал Вениславский.