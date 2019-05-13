Киевский режим испытал на украинцах бесчеловечные гайдаровские методы

13.05.2019, Киев, Владимир Гладков

За четыре месяца цены на некоторые продукты питания на Украине выросли почти в полтора раза. В то же время, средний официальный инфляционный показатель поднялся не столь значительно.

На подобный цифровой парадокс в ходе пресс-конференции обратил внимание исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала этого года, с января по май, инфляция у нас выросла на 3,4 процента. Цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 4,9 %, овощи выросли на 43,3%. Горячая вода и отопление выросли на 13%. Когда мы смотрим на топливо и масла, то в целом это проявилось только в марте, если в целом за март был рост на 1%, то топливо и масла выросли на 3 процента.

Что изменилось за год? Лидером годовых цен являются хлеб, хлебопродукты и овощи. При годовой инфляции 8,8%, хлеб вырос на 19%, хлебопродукты 14%, макароны на 13%, молоко на 10%, масло 10%, овощи 47%, алкоголь 17%, природный газ 22%. Из-за этого выросла стоимость железнодорожного пассажирского транспорта на 28%, автодорожный пассажирский транспорт на 24%, связь на 17%», – отметил Пендзин.

В свою очередь, украинский экономист Игорь Гарбарук обвинил в тотальной нищете граждан киевское руководство, которое в стиле гайдаровской команды Ельцина взяло на вооружение лозунг «рынок решает всё» – исключительно в интересах бизнеса.

«К этой ситуации привела абсолютная бездарность Министерства экономического развития и торговли Украины. А в данном случае можно говорить о действиях пана Мефёдова как заместителя министра, и те действия, когда полностью уничтожалась система государственного ценового регулирования – сначала сама инспекция, а потом полностью уничтожалось законодательство.

Это объяснялось тем, что рынок всё решит сам, контролировать ничего не надо, соответственно дорога бизнесу. При этом нужно помнить, что главная задача бизнеса – зарабатывать деньги тут и сейчас», – добавил эксперт.